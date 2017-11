Der Tagesspiegel: Laumann: Die SPD ist es Arbeitnehmern schuldig, Verantwortung zu übernehmen

Berlin (ots) - Der Sozialflügel der CDU hat an die SPD appelliert,sich nicht länger einer großen Koalition zu verweigern. "Die SPD istes den Arbeitnehmern schuldig, dass sie Verantwortung übernimmt",sagte der Vorsitzende der Christlich-DemokratischenArbeitnehmerschaft (CDA), Karl-Josef Laumann, dem Berliner"Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Gleichzeitig verlangte erOfferten seiner eigenen Partei an die Sozialdemokraten.Das Interview online: http://www.tagesspiegel.de/politik/appell-des-cdu-sozialpolitikers-laumann-spd-ist-es-arbeitnehmern-schuldig-dass-sie-verantwortung-uebernimmt/20621994.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell