Berlin (ots) - Julia Klöckner, Bundeslandwirtschaftsministerin undstellvertretende CDU-Vorsitzende, warnt im Interview mit demTagesspiegel am Sonntag vor Rückschritten für Frauenrechte inDeutschland im Zuge der Einwanderung. "Zuwanderer bringen auspatriarchalisch geprägten Ländern auch ihre Grundhaltung gegenüberFrauen mit. Diese Grundhaltung bezieht sich nicht nur auf Fraueninnerhalb der Familien. Das reicht weit in unsere Gesellschafthinein", sagte Klöckner. "Wir brauchen heute eine andere Form vonFeminismus, damit wir keine Rückschritte machen. Vor allem müssen wirim Blick haben, dass auch im Zuge von Einwanderung und derIntegration von Flüchtlingen Frauenrechte geschützt werden."Inhaltliche Fragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Tel: 030 2902114320Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell