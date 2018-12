Der Tagesspiegel: Land Berlin plant keine Klage gegen VW wegen Dieselgate

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Anders als Baden-Württemberg wird das Land BerlinVolkswagen wohl nicht wegen der manipulierten Diesel verklagen. "ImLand Berlin beschafft jede Verwaltung ihre Fahrzeuge selbst, so dassauch jede Verwaltung selbst mögliche Schadensersatzansprüche prüfenmüsste", sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Verkehr dem"Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). Eine Schadensersatzklage seibislang nicht erwogen worden, weil für den Fuhrpark Berlin in derRegel Fahrzeuge nur für ein Jahr geleast und nicht gekauft werden.Der Beitrag in voller Länge: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/bundeslaender-klagen-gegen-vw-in-berlin-fuehlt-sich-keine-verwaltung-zustaendig/23772626.html