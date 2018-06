Der Tagesspiegel: Lafontaine und Wagenknecht: Linke Sammlungsbewegung soll im September starten

Berlin (ots) - Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht wollen dieangestrebte parteiübergreifende linke Plattform vor allem im Internetverankern und gesellschaftlich so breit wie möglich aufstellen. Diesversicherten beide in separaten Gesprächen mit der Onlineausgabe desTagesspiegels, in denen der Gründer und ehemalige Parteichef derLinken und die Fraktionsvorsitzende der Partei im Bundestag ihreVision einer Sammlungsbewegung begründen, die nach Aussage vonWagenknecht im September offiziell ihre Arbeit aufnehmen soll.Lafontaine und Wagenknecht betonten, dass es ihnen nicht um dieSpaltung der Partei die Linke gehe, sondern um die Frage, wie manverhindern könne, dass "die Rechte die kulturelle Hegemonieübernimmt", wie Lafontaine sagte. Er könne verstehen, dass man ihmund seiner Ehefrau vorhalte, sie wollten eine Bewegung von obeninitiieren. Selbstverständlich wäre es besser, wenn dieseSammlungsbewegung sich von unten, aus der Gesellschaft herausentwickeln würde. "Aber sollen wir denn gar nichts tun und tatenloszusehen, wie die Rechte immer stärker wird? Wenn wir so weitermachenwie bisher, landen Linke, Grüne und SPD bei der nächstenBundestagswahl bei 30 Prozent."https://www.tagesspiegel.de/berlin/lafontaine-und-wagenknecht-sehnsucht-nach-schutz-durch-den-staat-ist-nicht-rechts/22631826.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell