Der Tagesspiegel: Krüger-Leißner übernimmt Steinmeiers Bundestagsmandat

Berlin (ots) - Berlin - Der zum Bundespräsidenten gewählteSozialdemokrat Frank-Walter Steinmeier gibt zum Ende nächster Wochesein Bundestagsmandat zurück. Darauf hat er sich nachTagesspiegel-Informationen (Samstagausgabe) in einem Gespräch mitParlamentspräsident Norbert Lammert (CDU) verständigt. Steinmeier warseit 2009 Mitglied des Bundestags und bis zur erneuten Übernahme desAußenamts 2013 auch Fraktionsvorsitzender der SPD. Für ihn rückt dieBrandenburger Politikerin Angelika Krüger-Leißner nach. Die65-Jährige stammt aus Jüterbog und war bereits 15 Jahre im Bundestag,hatte den Wiedereinzug aber 2013 verpasst. Bis zur Amtsübernahme alsPräsident am 19. März wird Steinmeier ein Büro in der KatholischenAkademie im Regierungsviertel beziehen. Dort ist auch die katholischeBischofskonferenz angesiedelt. Damit und mit der raschen Abgabe desMandats setzt Steinmeier Zeichen: Das Amt des Bundespräsidenten istlaut Verfassung eine "neutrale Kraft" und soll sowohl überparteilichals auch überkonfessionell ausgeübt werden. Steinmeier istpraktizierender evangelischer Christ und war vorgesehen als Präsidentdes Kirchentags 2019.