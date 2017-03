Der Tagesspiegel: Kriminologe Pfeiffer soll Führungsstrukturen der Bundeswehr untersuchen

Berlin (ots) - Berlin - Das Verteidigungsministerium hat denfrüheren Direktor des Kriminologischen Instituts in Niedersachsen,Christian Pfeiffer, beauftragt, die Hintergründe sexueller Übergriffeund Misshandlungen bei der Bundeswehr zu untersuchen. Das geht auseiner Unterrichtung des Verteidigungsausschusses durchGeneralinspekteur Volker Wieker hervor, die dem "Tagesspiegel"(Mittwochausgabe) vorliegt. Der Ausschuss will am Mittwoch über denBericht beraten. Der Generalinspekteur sieht bei den Vorkommnissenklare Führungs- und Kommunikationsdefizite. "Sachorientierte Führung,klare Kommunikationsstrukturen und ein kameradschaftlicher Umgangwurden in Teilen durch informelle Strukturen und übersteigertenKorpsgeist untergraben", schreibt er.Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/nach-uebergriffen-auf-soldatinnen-und-soldaten-kriminologe-soll-fuehrungsstrukturen-der-bundeswehr-untersuchen/19581354.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell