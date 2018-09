Der Tagesspiegel: Kretschmer fordert konsequentere Abschiebung straffälliger Asylbewerber und Flüchtlinge

Berlin (ots) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU)macht sich für eine andere Flüchtlingspolitik in Deutschland stark.Vor allem müssten ausreisepflichtige Straftäter unter Asylbewerbernund Flüchtlingen konsequenter abgeschoben werden. In Sachsen lebtenrund 24.000 Asylbewerber, davon sei jeder Zweite (11.700)ausreisepflichtig; zudem gebe es aktuell 1100 Mehrfach- undIntensivstraftäter allein in seinem Bundesland - "dass diese Täternicht außer Landes gebracht werden können, belastet die Stimmung",sagte Kretschmer dem Tagesspiegel.https://www.tagesspiegel.de/politik/sachsens-ministerpraesident-nach-chemnitz-kretschmer-fordert-haertere-abschiebepolitik/23071872.htmInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-1490Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell