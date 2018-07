Berlin (ots) - Der baden-württembergische MinisterpräsidentWinfried Kretschmann (Grüne) hat der CSU vorgeworfen, durch ihrVorgehen im Asylstreit der Unionsparteien und der großen Koalitionder Demokratie in Deutschland zu schaden. "Ich fürchte einenSiegeszug der Irrationalität", sagte Kretschmann dem in Berlinerscheinenden "Tagesspiegel am Sonntag": "Unser Demokratiemodell istin Gefahr."Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell