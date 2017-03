Der Tagesspiegel: Kramp-Karrenbauer sieht durch mögliche Auftritte türkischer Politiker den inneren Frieden in Gefahr

Berlin (ots) - Berlin - Die saarländische MinisterpräsidentinAnnegret Kramp-Karrenbauer hat das Auftrittsverbot für türkischePolitiker verteidigt. "Wir erleben doch im Moment eine Situation, inder durch solche Auftritte, aber auch schon durch die Diskussionendarüber, der innere Friede in unserem Land in Gefahr gerät", sagtedie CDU-Politikerin im Interview mit dem "Tagesspiegel am Sonntag".Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/saarlands-ministerpraesidentin-im-interview-kramp-karrenbauer-auftritte-tuerkischer-politiker-gefaehrden-inneren-frieden/19537040.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell