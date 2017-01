Der Tagesspiegel: Korrektur Bayer ist zuversichtlich hinsichtlich Monsanto-Übernahme

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Berlin (ots) - Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bitteverwenden Sie diese Fassung statt der ersten. Anbei die korrigierteFassung. Wir bitten um Entschuldigung.Bayer glaubt weiter an einen Erfolg der Monsanto-Übernahme. "Wirsind sehr zuversichtlich, was unsere Präsenz und unser Geschäft inden USA angeht", sagte Bayer-Vorstandsmitglied Liam Condon demTagesspiegel (Montagausgabe). Die Chefs von Bayer und Monsanto hattenkürzlich Präsident Donald Trump getroffen und versprochen, Tausendeneue Jobs in den USA zu schaffen.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/uebernahme-von-monsanto-bayer-glaubt-an-rueckendeckung-durch-trump/19286946.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell