Der Tagesspiegel: Konzertveranstalter Deag will Eintrittskarten wie Flugtickets verkaufen

Berlin (ots) - Berlin - Der börsennotierte Konzert- undAusstellungsveranstalter Deag will Eintrittskarten künftig nach demVorbild der Fluggesellschaften verkaufen, um den Schwarzmarktauszutrocknen. "Klar ist, dass es in naher Zukunft dynamische Preisewie bei den Flugtickets auch bei uns geben wird", sagte Deag-ChefPeter Schwenkow dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe).https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/konzerte-eintrittskarten-wie-flugtickets-verkaufen/23766596.html