Der Tagesspiegel: Klöckner will Modell für neue Nährwertkennzeichnung vorlegen

Berlin (ots) - Wie viel Zucker, Salz oder Fett steckt inFertigprodukten? Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) willbis zum kommenden Sommer ein Modell für eine neueNährwertkennzeichnung in Deutschland erarbeiten. Das berichtet derBerliner "Tagesspiegel" vorab aus seiner Donnerstagsausgabe. DieseKennzeichnung soll demnach das bereits geltende System mit denNährwerttabellen ergänzen.Der Beitrag in voller Länge auf tagesspiegel.de: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/lebensmittelkennzeichnung-danone-bringt-den-nutri-score-nach-deutschland/23798842.html