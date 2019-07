Der Tagesspiegel: Klöckner hält trotz Widerstands an ihrem Tierwohllabel fest

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Berlin (ots) - Bundesagrarministerin Julia Klöckner will trotz deswachsenden Widerstands an ihrem geplanten freiwilligen Tierwohllabelfesthalten. "Ich bleibe dran. Wir sollten nicht auf dem Rücken derTiere Parteitaktik betreiben", sagte die CDU-Politikerin dem"Tagesspiegel" (Samstagausgabe). Die Tierwohl-gekennzeichnetenProdukte könnten schon im nächsten Jahr in den Supermarktregalenliegen. "Das wäre ein großer Erfolg", sagte Klöckner. Stattdessenwerde der Prozess unter einem Vorwand blockiert, "der letztlich zuLasten der Tiere geht, europarechtlich mehr als fragwürdig ist undVerbesserungen beim Tierwohl um Jahre verschiebt."Ein national verpflichtendes Kennzeichen, wie es Grüne, SPD, Teileder Union, aber auch das Umwelt- und Innenministerium fordern, führezu einer EU-widrigen Ausländerdiskriminierung. Wer das wolle, derschiebe "das Tierwohl bewusst auf die lange Bank". Klöckner betonte,ihr Tierwohllabel gehe über eine reine Haltungskennzeichnung hinaus."Ich will Verbesserungen nicht nur im Stall, sondern über die gesamteLebensspanne des Tiers", sagte die Ministerin. Klöckner strebt auchVerbesserungen auf EU-Ebene an. Im nächsten Jahr, wenn Deutschlanddie EU-Ratspräsidentschaft innehat, werde sie das Thema eineseuropaweiten Tierwohlkennzeichens auf die Tagesordnung setzen,kündigte Klöckner an.httpps://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/schlappe-fuer-julia-kloeckner-gruene-wollen-freiwilliges-tierwohllabel-im-bundestag-stoppen/24586818.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14614Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell