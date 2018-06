Der Tagesspiegel: Klimapolitik wird zum Milliardenrisiko für Bundeshaushalt

Berlin (ots) - Deutschland drohen in den kommenden Jahrenzweistellige Milliardenzahlungen an andere EU-Länder, falls keineKehrtwende in der Klimaschutzpolitik gelingt. Die Kosten für denBundeshaushalt könnten zwischen fünf und 30 Milliarden Euro liegen,im Extremfall sogar deutlich darüber. Das geht aus neuen Berechnungendes Öko-Instituts hervor, die dem "Tagesspiegel Background - demEntscheider-Briefing für den Energie- und Klima-Sektor" vorliegen.Das Finanzministerium ist alarmiert.Konkret geht es um die Emissionen in den Sektoren Verkehr,Gebäudeenergie und Landwirtschaft. Sie machen etwa die Hälfte desdeutschen Klimagas-Ausstoßes aus. Bis zum Jahr 2030 muss der deutscheKlimagasausstoß in diesen Bereichen nach und nach um 38 Prozentsinken, bis 2020 schon um 14 Prozent.https://www.tagesspiegel.de/politik/zu-viel-co2-emissionen-klimapolitik-wird-zum-milliardenrisiko-fuer-bundeshaushalt/22724904.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell