Der Tagesspiegel: Klagewelle gegen Krankenhäuser: Jens Spahn lädt Beteiligte zu Gesprächen ein

Berlin (ots) - Gesundheitsminister Jens Spahn bemüht sich darum,den ausufernden Konflikt zwischen Krankenkassen und Kliniken umfinanzielle Rückforderungen zu entschärfen. "Wir laden alleBeteiligten in der kommenden Woche zu Gesprächen ein", sagte derCDU-Politiker dem Berliner "Tagesspiegel" (Samstagausgabe). "EineKlagewelle hilft am Ende niemandem, insbesondere den Patienten nicht.Wir wollen zurück zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit vonKrankenkassen und Krankenhäusern."Weil der Gesetzgeber die Einspruchsfrist gegen vermeintlichfalsche Klinikrechnungen verkürzt hat, überziehen die Krankenkassenmomentan die Sozialgerichte mit einer beispiellosen Klagewelle. NachSchätzungen der beklagten Krankenhäuser ist mit mehr als 200.000Klagen und Rückforderungen von bis zu einer halben Milliarde Euro zurechnen.Allerdings deuten auch die Krankenkassen mittlerweile einEinlenken an. In einem Brief an den Minister, der dem Tagesspiegelvorliegt, äußert der Ersatzkassenverband VdEK den Wunsch, "zurVersachlichung beizutragen. "Die Ersatzkassen bieten an, diese Klagenruhend zu stellen und im Rahmen von Mediationsgesprächen mit derDeutschen Krankenhausgesellschaft beziehungsweise mit denLandeskrankenhausgesellschaften einvernehmliche pragmatische Lösungenzu erarbeiten", heißt es darin.