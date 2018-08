Der Tagesspiegel: Kieler Regierungschef Günther mahnt die Union: Nicht bloß um Flüchtlingspolitik kümmern

Berlin (ots) - Der Regierungschef von Schleswig-Holstein, DanielGünther (CDU), hat die Union davor gewarnt, im Dauerstreit um dieFlüchtlingspolitik andere Themenfelder zu vernachlässigen. Es habe"wenig Sinn, sich politisch auf wenige Themen zu verengen und dieseden Menschen quasi aufzudrücken", sagte Günther dem Berliner"Tagesspiegel" (Montagsausgabe). "Wir müssen uns den Alltagsthemen,die den Bürgern Nägeln brennen, jedenfalls sehr viel stärker zuwendenals bisher - ob Pflegekräftemangel oder Ärzteversorgung auf demLand."Günther reagierte damit auf eine Infratest-Umfrage, wonach denBürgern die Themen Gesundheitsversorgung, Pflege, Renten undbezahlbare Mieten derzeit deutlich wichtiger sind als der Umgang mitMigranten. "Wir selber haben das Flüchtlingsthema doch erst zumHauptthema gemacht", kritisierte Günther. "Und wenn in der Politikbesonders aufgeregt diskutiert wird, findet das in der Gesellschaftseinen Wiederhall."https://www.tagesspiegel.de/politik/kieler-regierungschef-will-mehr-engagement-fuer-soziale-themen-daniel-guenther-mahnt-union-nicht-bloss-um-asylpolitik-kuemmern/22881532.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell