Der Tagesspiegel: In Kernkraft investierte Rücklagen des Bundes verdreifacht

Berlin (ots) - Berlin - Obwohl das Umweltministerium den Ausstiegangekündigt hatte, hat der Pensionfonds inzwischen 100 Millionen Euroin Atomkraftwerksbetreiber investiert. Insbesondere die Geldanlage inbelgischen Meilern, die die Bundesregierung stillgelegt sehen möchte,sind umstritten. Laut Koalitionsvertrag soll damit aber bald Schlusssein. Die Bundesregierung hat innerhalb eines halben Jahres ihreGeldanlage in Aktien von Kernkraftwerksbetreibern verdreifacht undnun 100,3 Millionen Euro an Pensionsrücklagen investiert. DasBundesinnenministerium teilte mit, die Versorgungsrücklage und derVersorgungsfonds des Bundes hätten zum Jahreswechsel diese Summe inAktien der vier europäischen Atomkraftwerksbetreiber Iberdrola, Enel,Engie und Eon angelegt. Das geht nach Informationen des Fachdienstes"Tagesspiegel Background Energie & Klima" aus einer Antwort vonInnen-Staatssekretär Hans-Georg Engelke auf eine Anfrage der grünenBundestagsabgeordneten Sylvia Kotting-Uhl hervor. Damit ist aus derBundeskasse indirekt auch Geld in die besonders umstrittenenbelgischen Anlagen Tihange und Doel geflossen, die von Engiebetrieben werden und auf deren Abschaltung die Bundesregierung seitJahren aus Sicherheitsgründen drängt. Die starke Erhöhung derAnlagesumme fand zum Teil statt, nachdem die Bundesregierungangekündigt hatte, die Anteile verkaufen zu wollen.Ex-Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hatte im Juni 2017gesagt, sie werde sich dafür einsetzen, "dass wir uns unverzüglichvon den deutschen Anteilen trennen". Der Grund sei, dass es sichnicht vertrage, wenn "wir einerseits für die Abschaltung vonAtomkraftwerken eintreten, deren Sicherheit fraglich ist, undgleichzeitig ein finanzielles Interesse am Betrieb der Anlagen habenmüssen". Im Koalitionsvertrag der neuen schwarz-roten Bundesregierungheißt es zum Thema: "Wir wollen eine konsequente Beendigung allerBeteiligungen staatlicher Fonds an AKWs im Ausland umsetzen." Wanndies nun vom federführenden Innenministerium, dem Horst Seehofer(CSU) vorsteht, umgesetzt wird, konnte ein Sprecher nichtbeantworten.https://www.tagesspiegel.de/politik/atomkraft-als-altersvorsorge-wie-pensionsruecklagen-fuer-beamte-in-kernkraftwerke-investiert-werden/21096018.html