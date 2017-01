Der Tagesspiegel: Kauder schließt EU-Strafzölle gegen USA nicht kategorisch aus

Berlin (ots) - Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) schließtStrafzölle der Europäischen Union als letztes Mittel gegenUS-Handelsbeschränkungen nicht aus. "Europa muss sich einig sein,Donald Trump davon abzubringen, den freien Welthandeleinzuschränken", sagte Kauder dem "Tagesspiegel am Sonntag". Er setzedabei auf ein ernsthaftes Gespräch mit dem US-Präsidenten, weilgegenseitige Drohungen in der Regel nicht weiterführten. "Wir werdenunsere Gesprächspartner in den USA daran erinnern, dass Autos inAmerika nicht billiger, sondern teurer werden, wenn der US-Präsidentdie Zölle erhöht", sagte Kauder. "Aber natürlich könnte theoretischauch Europa höhere Zölle erheben. Das wäre aber der falsche Weg."Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/trumps-drohungen-gegen-autokonzerne-kauder-schliesst-eu-strafzoelle-gegen-usa-nicht-kategorisch-aus/19316054.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell