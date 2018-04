Der Tagesspiegel: Kanzleramtsminister Braun: Grundeinkommen kein Projekt dieser Koalition

Berlin (ots) - Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat derraschen Einführung eines Grundeinkommens eine Absage erteilt. Dem"Tagesspiegel am Sonntag" sagte Braun, "ein Grundeinkommen, wie esauch immer aussieht, ist kein Projekt dieser Koalition". Zwar werdesich die Regierung von Union und SPD mit der Frage beschäftigen, wieLangzeitarbeitslose besser in Jobs vermittelt werden und dazu auchöffentlich geförderte Angebote machen. Allerdings habe das nichts mitden derzeit diskutierten Grundeinkommen als Alternative zu Hartz IVzu tun. "Wir wollen die Menschen ertüchtigen, aus dem Systemherauszukommen", sagte Braun.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell