Der Tagesspiegel: Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) mahnt rasche Regierungsbildung nach der Bundestagswahl an

Berlin (ots) - Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) mahnt einerasche Regierungsbildung nach dem Tag der Bundestagswahl, dem 24.September, an. "Es ist wichtig, dass nach der Bundestagswahl keinVakuum eintritt", sagte der CDU-Politiker dem in Berlin erscheinenden"Tagesspiegel am Sonntag".http://www.tagesspiegel.de/politik/kanzleramtsminister-altmaier-die-grosse-koalition-war-nicht-so-schlecht-wie-manche-denken/20274464.html