Der Tagesspiegel: Kanzleramtschef Altmaier vor dem TV-Duell zur Bundestagswahl: Die große Koalition war nicht so schlecht

Berlin (ots) - Unmittelbar vor dem TV-Duell von Kanzlerin AngelaMerkel (CDU) und SPD-Kandidat Martin Schulz hat Kanzleramtschef PeterAltmaier (CDU) die große Koalition, in der Union und SPD miteinanderregieren, gelobt. "Die große Koalition war nicht so schlecht, wiemanche denken", sagte Altmaier dem in Berlin erscheinenden"Tagesspiegel am Sonntag".http://www.tagesspiegel.de/politik/kanzleramtsminister-altmaier-die-grosse-koalition-war-nicht-so-schlecht-wie-manche-denken/20274464.html