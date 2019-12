Berlin (ots) - Die Türen zur "Morgenlage" im Bundeskanzleramt sollenCDU-Vertretern ohne Regierungsamt offenbar dauerhaft verschlossen bleiben. Außerder CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer "hatte und hat kein weiteresMitglied der neu gewählten CDU-Führung diese Möglichkeit", heißt es in einemSchreiben eines vom Bundeskanzleramt beauftragten Rechtsanwalts an den"Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Auch Kramp-Karrenbauer habe nur für eine"Übergangszeit" nach ihrer Wahl zur neuen Parteivorsitzenden bis Frühjahr 2019teilnehmen können. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte dasKanzleramt nach einer Auskunftsklage des "Tagesspiegel" zu entsprechendenInformationen verpflichtet (Az.: OVG 6 S 47.19).Nach der FDP kritisierte auch Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführer derLinksfraktion, Merkels Amtsführung: "Die CDU hat in den 14 Jahren, die sie dieKanzlerin stellt, offenbar eine Staatspartei-Mentalität entwickelt", sagte erdem "Tagesspiegel". Die Regierung sei aber "nicht der verlängerte Arm einerPartei".https://www.tagesspiegel.de/politik/dienstsitzungen-des-kanzleramts-cdu-spitze-muss-kuenftig-draussen-bleiben/25324138.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4465838OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell