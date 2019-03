Der Tagesspiegel: Jutta Allmendinger: Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung einführen

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlinfür Sozialforschung, Jutta Allmendinger, plädiert dafür, dieGrundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung einzuführen. Gerade für Frauenwäre die Einführung einer Bedürftigkeitsprüfung ungerecht, schreibtdie WZB-Präsidentin in einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel"(Samstagausgabe).Renten seien in Deutschland grundsätzlich nicht auf Haushaltebezogen, argumentiert Allmendinger: "Die Bedürftigkeitsüberprüfungmacht aus einem individuellen, aus Erwerbsarbeit, Kindererziehungs-und Pflegezeiten entstandenen Anspruch eine auf dasHaushaltseinkommen bezogene milde Gabe", so Allmendinger. DieBedürftigkeitsprüfung verweigere "Frauen ihr Stück eigenes Leben undmacht sie abhängig von ihrem Ehemann", schreibt Allmendinger: "DerHeiratsmarkt lohnt sich wieder mehr als der Arbeitsmarkt."https://www.tagesspiegel.de/politik/grundrente-die-beduerftigkeitspruefung-wuerde-frauen-wieder-vom-ehemann-abhaengig-machen/24081548.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell