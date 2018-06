Der Tagesspiegel: Juso-Chef Kühnert lehnt EU-Asyl-Beschlüsse ab

Berlin (ots) - Die Brüsseler EU-Beschlüsse für einen schärferenKurs in der Asylpolitik stoßen bei den Jungsozialisten in der SPD aufAblehnung. Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert sagte dem Berliner"Tagesspiegel" (Samstagsausgabe), wenn Europa dem Drang von Menschen,in Frieden und Sicherheit zu leben, " mit einer weiterenMilitarisierung von Grenzen begegnet, werden wir am Ende immer mehrdramatische Szenen an den europäischen Außengrenzen sehen".Entschieden wandte sich Kühnert auch gegen die Schaffungkontrollierter Aufnahmezentren für Flüchtlinge. "Eine Kasernierungvon Geflüchteten - egal, ob in nationalen Ankerzentren oderinternationalen Aufnahmelagern - darf es nicht geben", sagte er.Das vollständige Interview mit Kevin Kühnert im Tagesspiegel lesenSie hier: https://www.tagesspiegel.de/politik/juso-chef-kevin-kuehnert-im-interview-man-darf-fluechtlinge-nicht-kasernieren-/22751852.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell