Der Tagesspiegel: Juso-Chef: Das Ende von Merkels Amtszeit hat begonnen / Kevin Kühnert warnt SPD vor großer Koalition

Berlin (ots) - Berlin - Angesichts nachlassenden Rückhalts fürKanzlerin Angela Merkel in der Bevölkerung rufen die Jungsozialisten(Jusos) die SPD dazu auf, keine weitere große Koalition einzugehen."Das Ende von Angela Merkels Amtszeit hat begonnen. Die SPD täte gutdaran, diese Amtszeit nicht zu verlängern", sagte Juso-Chef KevinKühnert dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel"(Donnerstagausgabe).