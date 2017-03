Berlin (ots) - Der frühere UN-Beauftragte und bekannteGlobalisierungskritiker Jean Ziegler wirft US-Präsident Donald Trumpvor, seine Wähler zu belügen. "Seine Devotionalien, T-Shirts undKappen zum Beispiel, lässt Trump in Myanmar herstellen, vonBilligsklaven", sagte Ziegler dem Tagesspiegel (Sonntagausgabe).Trump dürfe nicht für sich nicht in Anspruch nehmen, im Namen desVolkes zu reden. Der US-Präsident habe zwar Freihandelsabkommengestoppt, die den Abbau von Bankaufsicht, Konsumentenschutz undMindestlöhnen beinhalteten. Er kämpfe aber nur gegen einige Aspekteder Globalisierung. Dass ein Mann wie Donald Trump an der Spitze dergrößten wirtschaftlichen und militärischen Macht der Welt sitze, "istein permanenter Alptraum", so Ziegler weiter. Trump habe andererseitsdie positiven Seiten der amerikanischen Gesellschaft zum Vorscheingebracht. "Die total spontane Mobilisierung des Widerstands, dieFrauenbewegung."www.tagesspiegel.de/politik/interview-mit-jean-ziegler-die-eu-tritt-das-menschenrecht-von-fluechtlingen-mit-fuessen/19567664.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell