Berlin (ots) - Bruce Dickinson, Sänger der Heavy-Metal-Band IronMaiden, hat Verständnis dafür, wenn Zuschauer auf den Bombast undPathos der Bühnenshow seiner Band mit Humor reagieren. "Ich selbstsehe das mit einem großen Sinn für Ironie!", sagte er dem Berliner"Tagesspiegel am Sonntag" (ET 10.6.18). "Ich meine, ich bin ein fast60-jähriger Mann, der auf der Bühne unserem Maskottchen Eddie dasHerz rausreißt und Blut ins Publikum spritzt."In ihren Shows und Bühnenbildern zitiere seine Band Oper undOperette, sagte Dickinson, von einer Gleichsetzung von Metal undKlassik hält er jedoch wenig: "Schwachsinn. Ich stand ein paarmal mitOpernsängern auf der Bühne. Meine Stimme ist laut, aber nicht mal nahdran an dem, was die machen."Auch glaubt der Engländer nicht, dass eine Band als Gemeinschaftvon Gleichberechtigten funktionieren können: "Scheiße, nein, Bandssind keine Demokratien. Wer das sagt, lügt. Das muss man einfachakzeptieren."Iron Maiden sind derzeit auf Tour. Am Mittwoch, dem 13. Juni,spielen sie in der Berliner Waldbühne.