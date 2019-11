Der Tagesspiegel: IT-Berater im Finanzministerium verdient mehr als die Kanzlerin/Projektleiter für Finanzkontrolle Schwarzarbeit erhält in zwei Jahren 646.000 Euro/Datenbank ist trotzdem noch nicht fertig

Berlin (ots) - Berlin - Um die verzögerte Datenbank der FinanzkontrolleSchwarzarbeit doch noch an den Start zu bringen, zahlt Bundesfinanzminister OlafScholz (SPD) allein dem externen Projektleiter in zwei Jahren über eine halbeMillion Euro an Beraterhonorar - und damit mehr als der Kanzlerin. Das geht ausder Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Schriftliche Frage desGrünen-Abgeordneten Sven-Christian Kindler hervor, die dem Berliner"Tagesspiegel" (Freitagausgabe) vorliegt. Demnach erhält der Projektleiter 2018und 2019 rund 646.000 Euro. Hinzu kommen Kosten von etwa 700.000 Euro in diesemZeitraum für zwei Analytiker. Die Kanzlerin bezieht laut Bundesministergesetz inder Besoldungsgruppe B11 ein Jahresgehalt von gut 250.000 Euro inklusiveZulagen. Hintergrund für den Einsatz von Beratern im Finanzministerium ist derseit Jahren erfolglose Versuch, das IT-Tool für Finanzkontrolle Schwarzarbeitmit Namen "ProFis 2.0" an den Start zu bringen. Bis Juli 2020 soll es soweitsein. Durch ein Datenbankabrufverfahren für Staatsanwaltschaften, Finanz- undPolizeibehörden soll den Schwarzarbeitskontrolleuren die Arbeit erleichtert undbessere sowie häufigere Kontrollen ermöglicht werden. "Dass Minister Scholzbereit war, einem einzigen Projektleiter über 600.000 Euro zu zahlen damit dasSystem endlich an den Start kommt, zeigt, dass die Verzweiflung imFinanzministerium groß sein muss", sagte Kindler dem "Tagesspiegel". "2020 mussdas System endlich an den Start gehen. Für die Zukunft erwarte ich, dassMinister Scholz die Kosten für externe Berater in seinem Ministerium eindämmt."https://www.tagesspiegel.de/politik/teure-datenbank-zur-schwarzarbeit-it-berater-im-finanzministerium-verdient-mehr-als-die-kanzlerin/25249524.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4445647OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell