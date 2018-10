Berlin (ots) - Die Vorgaben der EU für die Autoindustrie bis 2030sind nach Einschätzung der IG Metall illusorisch. "Dieses Ziel istnicht ausgereift", sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann demTagesspiegel (Montagausgabe). Natürlich seien 35 Prozent weniger CO2für das Klima besser als 30 Prozent. "Ich kann mir bei den Zeiträumenfür Planungsverfahren in Deutschland, etwa für notwendigeInvestitionen in Verteilnetze, nicht vorstellen, wie das erreichtwerden soll", sagte Hofmann mit Blick auf Elektroautos, deren Anteilgravierend steigen muss, damit die Autoflotte insgesamt weniger CO2ausstößt. "Ziele, die von vorne herein Fakes sind, weil dieVoraussetzungen zu ihrer Erreichung nicht geklärt sind, schaden eineranspruchsvollen Klimapolitik", kritisierte Hofmann die Politik.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/ig-metall-chef-hofmann-klimaziele-sind-ein-fake/23238728.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell