Der Tagesspiegel: Hubert Aiwanger: Wir sind Wunschkoalitionspartner der CSU

Berlin (ots) - Hubert Aiwanger, Vorsitzende der Freien Wähler inBayern und Spitzenkandidat, geht davon aus, dass seine Partei nachden Landtagswahlen am 14. Oktober mit der CSU eine Regierung bildenwird. Dem "Tagesspiegel" (Samstagausgabe) sagte er: "Ich empfangedeutliche Signale aus der Basis der CSU, dass wir ihrWunsch-Koalitionspartner sein werden." Trotzdem griff Aiwanger dieChristsozialen scharf an und sagte: "Die Arroganz der CSU, den Staatund die Bürger als Beute zu betrachten, werden wir ihr in derRegierung austreiben."Die Partei der Freien Wähler sei, wie Aiwanger ausführte, "dieletzten vernünftigen Konservativen. Nur mit uns wird es einebürgerliche, wertkonservative Regierung geben". Er warnte davor, dieAfD zu wählen und sagte wörtlich: "Wer AfD wählt, bringt Rot-Grün inBayern an die Regierung."