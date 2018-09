Berlin (ots) - Investor Frank Thelen, Jury-Mitglied der Sendung"Die Höhle der Löwen" seit der ersten Staffel im Jahr 2014, erwägtden Rückzug nach der kommenden Staffel, die ab Dienstag (4.September) auf dem Sender "Vox" ausgestrahlt wird. "Ich muss michjedes Jahr auf Neue fragen, ob ich die Zeit für die Show nochaufbringen kann", sagte der 42-Jährige dem "Tagesspiegel" in einemInterview (Montagsausgabe).Die ausführlichere Meldung unter: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/die-hoehle-der-loewen-investor-frank-thelen-sieht-keinen-neuen-elon-musk-kommen/22986096.htmlDas Interview im Wortlaut steht am Montag, 3. September 2018, imTagesspiegel.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsressort, Telefon: 030-29021-14602Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell