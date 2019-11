Der Tagesspiegel: Historiker fordern Rücktritt des AfD-Bundestagsabgeordneten Protschka

Berlin (ots) - Berlin - Nach der Errichtung eines revisionistischen Denkmals fürWeltkriegssoldaten und Freikorpskämpfer in Polen fordern deutsche Historiker denRücktritt des AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Protschka, der die Aktionmaßgeblich finanzierte. In einem offenen Brief, der dem Tagesspiegel vorabvorliegt, heißt es: "Dieser Gedenkstein ist eine unerträgliche und skandalöseVerherrlichung nationalsozialistischer und rechtsextremer Verbände sowie einnicht hinnehmbarer Affront gegenüber Polen." Der offene Brief soll am Montagoffiziell vorgestellt werden. Unterschrieben wurde er bislang von den Leiternmehrerer deutscher KZ-Gedenkstätten, unter anderem in Buchenwald und Neuengamme,sowie von einer zweistelligen Zahl an Professoren. Initiiert wurde derRücktrittsappell von den Historikern Michael Wildt, Professor an der HU Berlin,und Jens-Christian Wagner, Leiter der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten.Wagner hatte bereits in der vergangenen Woche Strafanzeige wegen des Verdachtsder Volksverhetzung erstattet. Inzwischen ermittelt der Staatsschutz. Auch inPolen ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft, nachdem das staatlicheInstitut für nationale Erinnerung mehrere Gesetzesverstöße und eine Beleidigungdes Gedenkens an Millionen polnischer und jüdischer NS-Opfer beklagt hatte. DasDenkmal, um das sich die Kontroverse dreht, wurde am Volkstrauertrag impolnischen Bytom (früher Beuthen) enthüllt. Auf dem Stein, der ausschließlich indeutscher Sprache beschriftet ist, wird neben deutschen Weltkriegssoldaten auch"Selbstschutz- und Freikorpskämpfern" gedacht.https://www.tagesspiegel.de/politik/revisionistischer-gedenkstein-in-polen-historiker-fordern-ruecktritt-von-afd-politiker/25264164.htmlRückfragen richten Sie bitte an:030 / 290 21 14301Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4449280OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell