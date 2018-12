Der Tagesspiegel: Hertha-Präsident will unter die ersten Zehn der Fußball-Bundesliga

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Der Präsident des Fußballbundesligisten Hertha BSC,Werner Gegenbauer, strebt für die laufende Bundesligasaison einenPlatz in der ersten Hälfte der Tabelle an. "Mit unserer jungenMannschaft wollen wir am Ende der Saison auf einem einstelligenTabellenplatz stehen", sagte Gegenbauer dem Tagesspiegel(Montagausgabe).Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell