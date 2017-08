Der Tagesspiegel: Habeck: Schleswig-Holstein ist keine Blaupause für Jamaika im Bund

Berlin (ots) - Berlin - Schleswig-HolsteinsLandwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht in derJamaika-Koalition in seinem Bundesland kein Vorbild für dieBundespolitik. "Schleswig-Holstein ist keine Blaupause für Jamaika imBund", sagte Habeck dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel amSonntag". Die Voraussetzungen für die Bildung der Dreierkoalition ausUnion, Grünen und FDP seien im Bund "unendlich viel schwieriger" alsim Norden, warnte der Grünen-Politiker.Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/ein-ratschlag-aus-dem-hohen-norden-schleswig-holstein-ist-keine-blaupause-fuer-jamaika-im-bund/20242430.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell