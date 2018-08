Berlin (ots) - Berlin - Grünen-Parteichef Robert Habeck will nichtnur den Begriff Heimat, sondern auch den der Nation positiv besetzen."Ich glaube, dass man auch um den Begriff der Nation kämpfen und ihnzurückerobern muss", sagte Habeck dem in Berlin erscheinendenTagesspiegel am Sonntag. Er wolle "die Symbole dieses Landes nichtder AfD überlassen", fügte der Grünen-Politiker hinzu.https://www.tagesspiegel.de/politik/parteichef-der-gruenen-habeck-will-mit-afd-um-begriff-der-nation-kaempfen/22953034.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell