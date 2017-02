Der Tagesspiegel: Grünen fordern eigenes Finanzamt für Millionäre

Berlin (ots) - Um Steuertricks von Großverdienern und Banken zuverhindern, fordern die Grünen ein eigenes Finanzamt, dasausschließlich Millionäre sowie Großkonzerne und damit auch Bankenbetreut. "Wir brauchen eine Spezialeinheit von Finanzbeamten aufBundesebene, damit Geschäfte wie die Cum-Ex-Deals in Zukunft früherauffallen und Konsequenzen gezogen werden", sagte diesteuerpolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, Lisa Paus,dem Tagesspiegel (Freitagausgabe). Paus fordert zudem eineAnzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle: Wollen Banken Sonderwegebei der Besteuerung gehen, sollten sie das in Zukunft den Behördenanzeigen müssen. "Eine solche Anzeigepflicht gibt es zum Beispielschon in Großbritannien, wo man damit sehr gute Erfahrungen gemachthat", sagte Paus. Die Grünen-Politikerin sitzt imBundestagsuntersuchungsausschuss zu Cum-Ex-Geschäften. Ihrer Meinungnach haben Beamte und Politiker viel zu spät auf die Cum-Ex-Geschäfteder Banken reagiert. "Es hat ein massives Organisationsversagengegeben", sagte Paus. "Sowohl die Finanzaufsicht Bafin als auch dasFinanzministerium haben viel zu spät gehandelt."Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell