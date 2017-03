Berlin (ots) - Berlin - Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hatseine Partei aufgefordert, die Union bei der Bundestagswahl in dieOpposition zu schicken. "Wenn wir die europäische Politik desKaputtsparens in der Krise beenden und den europäischen Zusammenhaltstärken wollen, muss die Union in die Opposition", sagte Trittin imInterview mit dem in Berlin erscheinenden Tagesspiegel(Sonntagausgabe). "Es gibt eine Merkel-Müdigkeit", konstatierte derEx-Spitzenkandidat der Grünen.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell