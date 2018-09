Der Tagesspiegel: Grünen-Politiker Schick: Deutsche Banken dürfen nicht zu groß werden

Berlin (ots) - Grünen-Politiker Gerhard Schick hat keinVerständnis für die Debatte über eine Fusion von Deutscher Bank undCommerzbank. "In der Finanzkrise hat man deutlich gesehen, waspassieren kann, wenn eine Bank zu groß wird", sagte er dem"Tagesspiegel" (Montagausgabe). "Heute dagegen spricht keiner mehrüber die Too-Big-to-Fail-Problematik - als hätte die Politikvergessen, dass in der Krise Großbanken mit enormen Summen gerettetwerden mussten."Der Beitrag in voller Länge: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/deutsche-bank-und-commerzbank-bleibt-nur-die-fusion-als-rettung/23102888.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsressort, Telefon: 030-29021-14602.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell