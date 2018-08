Der Tagesspiegel: Grünen-Fraktionsvize Notz wirft Bundesregierung wegen V-Mann Lüge vor

Berlin (ots) - Angesichts der Berichte über einen verschwiegenenV-Mann im Umfeld des Attentäters Anis Amri wirft Grünen-FraktionsvizeKonstantin von Notz der Bundesregierung vor, das Parlament und dieÖffentlichkeit belogen zu haben. "Die Bundesregierung hat stetsbehauptet, dass es keinen V-Mann des Verfassungsschutzes im Umfeldvon Amri gegeben habe - obwohl sie es offensichtlich besser wusste.Das ist eine Lüge und ein krasser Vertrauensbruch", sagte Notz dem inBerlin erscheinenden "Tagesspiegel" (Freitagausgabe). Auch sei stetsder Eindruck erweckt worden, nur die Polizei habe sich mit Anis Amribefasst und die Bundesbehörden hätten mit dem Fall nichts zu tungehabt. "Das ist die Unwahrheit", sagte Notz. Weil dasBundesinnenministerium für das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV)verantwortlich sei, müsse Bundesinnenminister Horst Seehofer dafürgeradestehen, wenn das Parlament in diesem Zusammenhang belogenwerde. Im Hinblick auf BfV-Präsident Hans-Georg Maaßen, der derzeitauch wegen Gesprächen mit AfD-Politikern in der Kritik steht,erklärte Notz: "Angesichts der Dimension dieses Anschlags ist dieVerheimlichung relevanter Umstände vollkommen inakzeptabel. Das istein weiterer Vorgang, der das Vertrauen in die Leitung des Bundesamtsmassiv erschüttert."Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell