Der Tagesspiegel: Grünen-Fraktionschef Hofreiter gegen höhere Mehrwertsteuer auf tierische Produkte

Berlin (ots) - Berlin - Die Grünen wollen keine höhereMehrwertsteuer auf tierische Produkte. Zum entsprechenden Vorschlagdes Umweltbundesamtes sagte Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiterdem Berliner "Tagesspiegel" (Freitagausgabe): "Wir wollen ran an dieProduktionsverhältnisse, statt an der Steuerschraube zu drehen, sonstbekommt die Debatte eine soziale Schieflage." Mit seiner Zielsetzungliege das Amt aber richtig. "Wir müssen runter mit derFleischproduktion. Dafür wollen wir mit der Agrarwende dieLandwirtschaft umbauen."Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/klimaschutz-umweltbundesamt-fordert-hoehere-steuer-auf-milch-und-fleisch/19212446.html