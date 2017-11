Der Tagesspiegel: Grünen-Chefin Peter zur Weltklimakonferenz in Bonn: Deutsche müssen beim Kohleausstieg vorangehen

Berlin (ots) - Berlin - Unmittelbar vor Beginn derWeltklimakonferenz in Bonn an diesem Montag hat Grünen-Chefin SimonePeter größere Anstrengungen bei m deutschen Klimaschutz gefordert."Die Weltklimakonferenz in Bonn ist eine Chance für deninternationalen Klimaschutz, die Gastgeber Deutschland nichtleichtfertig verspielen darf", sagte Peter dem in Berlinerscheinenden "Tagesspiegel" (Montagausgabe).http://www.tagesspiegel.de/politik/un-konferenz-in-bonn-gruene-und-fdp-streiten-um-klimaschutz/20542504.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell