Berlin (ots) - Wegen der Abschiebung von Bilel Ben Ammar, demFreund des Berlin-Attentäters Anis Amri, erheben die Grünen schwereVorwürfe gegen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Dieserhatte Ben Ammars schnelle Abschiebung damit begründet, dass es keineMöglichkeit gab, ihn in Haft zu behalten. "Die Auswertung der Akten,die dem Untersuchungsausschuss vorliegen, zeigen ein anderes Bild.Die Darstellung Seehofers ist schlicht falsch", sagte die Obfrau derGrünen im Amri-Untersuchungsausschuss, Irene Mihalic, dem Berliner"Tagesspiegel" (Freitagausgabe).Gegen Ben Ammar lag Anfang 2017 ein Haftbefehl vor wegengewerbsmäßigen Betruges. "Wenn man dann noch bedenkt, dass zeitgleichgegen ihn eine weitere siebenmonatige Haftstrafe zur Bewährungausgesetzt war, dann fällt die Darstellung des Innenministers wie einKartenhaus in sich zusammen", sagte Mihalic. Es bleibe ein Rätsel,warum das Bundesinnenministerium so viel Energie darauf verwendethabe, die Abschiebung "des dringend Tatverdächtigen und zugleichwichtigsten Zeugen zum Anschlag" so zu forcieren.https://www.tagesspiegel.de/politik/abschiebung-von-amri-freund-darstellung-seehofers-ist-schlicht-falsch/24101328.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell