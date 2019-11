Der Tagesspiegel: Grüne fordern Stopp der militärischen Zusammenarbeit mit China

Berlin (ots) - Die Grünen fordern mit Blick auf den Einsatz vonSicherheitskräften gegen Demonstranten in Hongkong von der Bundesregierung densofortigen Stopp der militärischen Zusammenarbeit mit China. "Die Bundeswehrmuss die Ausbildung chinesischer Soldaten umgehend einstellen", sagte dersicherheitspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Tobias Lindner, demBerliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe). "Wenn die Bundesregierung einerseitsChina zur Einhaltung von Menschenrechten ermahnt und andererseits derenOffiziere ausbildet als sei nichts gewesen, dann macht sie sich selbstunglaubwürdig", sagte Lindner.Damit reagierte er auf Medienberichte über einen als geheim eingestuften Berichtder Bundeswehr ("Militärische Ausbildungshilfe Projektjahr 2020"). Demnachsollen elf Soldaten der Volksrepublik unter anderem "Vorgesetztenausbildungen"oder Logistikschulungen erhalten. Für einen Soldaten ist laut "Bild am Sonntag"eine Fachausbildung für "Presse und Öffentlichkeitsarbeit" vorgesehen. Insgesamtsollen Soldaten von 62 Staaten nächstes Jahr bei der Bundeswehr geschult werden.Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann,stärkte indes dem Bundesverteidigungsministerium den Rücken. "Es gehtausschließlich um zivile Hilfe. Wenn wir das einstellen, dann gute Nacht", sagtesie dem "Tagesspiegel". "Auf dieser humanitären Ebene sollten wir über alleGrenzen hinweg arbeiten." Sie verwies darauf, dass deutsche und chinesischeStreitkräfte im Rahmen der Übungsreihe "Combined Aid" ausschließlichKatastrophenhilfe leisteten. Gegenstand dieser Übung seien gemeinsameRettungsszenarien nach einem fiktiven Erdbeben. 2016 hätten erstmals deutscheSoldaten an einer solchen Übung in China teilgenommen. Die Reihe werde bis heuteim gegenseitigen Tausch fortgesetzt.https://www.tagesspiegel.de/politik/die-bundeswehr-als-ausbilder-opposition-ueber-chinesische-soldaten-uneins/25237564.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Tel. 030 29021 14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell