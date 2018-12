Der Tagesspiegel: Grüne fordern Frauenquote für Entscheidungsgremien des Gesundheitswesens

Berlin (ots) - Berlin - Die Grünen fordern eine Frauenquote fürdie Entscheidungsgremien des Gesundheitswesens. Frauen seien in derFührung von Krankenkassen, Arzt- und Zahnarztorganisationen sowieweiteren Selbstverwaltungsgremien "stark unterrepräsentiert", heißtes in einem Gesetzesantrag, der dem Berliner "Tagesspiegel"(Mittwochausgabe) vorliegt und am Donnerstag den Bundestagbeschäftigt.https://www.tagesspiegel.de/politik/kassenvorstaende-und-arztverbaende-gruene-fordern-frauenquote-fuer-gesundheitsgremien/23746276.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell