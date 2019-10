Der Tagesspiegel: Grüne fordern mit Antrag im Bundestag Transparenzgesetz für Regierung und Behörden Informationsfreiheitsbeauftragter: Ein richtiger und wichtiger Schritt

Berlin (ots) - Die Grünen-Fraktion im Bundestag hat einen Antrag für einumfassendes Transparenzgesetz eingebracht, nach dem Bundesbehörden, Ministerienund Kanzleramt amtliche Dokumente laufend im Internet veröffentlichen sollen."Das Handeln von Regierung und Verwaltung muss transparenter, also offener undnachvollziehbarer werden", heißt es in dem Antrag, der dem "Tagesspiegel"vorliegt (Dienstagausgabe). Das bisher bestehende Informationsfreiheitsgesetz(IFG) solle deshalb weiterentwickelt werden. In Hamburg ist ein solchesTransparenzgesetz bereits in Kraft.https://www.tagesspiegel.de/politik/regierungsdokumente-veroeffentlichen-mehr-transparenz-druck-auf-union-waechst/25163008.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell