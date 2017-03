Der Tagesspiegel: Grüne: Sigmar Gabriel hat bei Ministererlaubnis unsauber gearbeitet

Berlin (ots) - Die Grünen sehen sich durch die jüngsteEntscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf, das demBundeswirtschaftsministerium den Löwenanteil der Kosten im Verfahrenum die Ministererlaubnis für die Übernahme von Kaiser's Tengelmannaufgebürdet hat, in ihrer Kritik am damaligen WirtschaftsministerSigmar Gabriel bestätigt. "Sigmar Gabriel hat bei dieserMinistererlaubnis von Anfang bis Ende schlecht und unsaubergearbeitet", sagte die wettbewerbspolitische Sprecherin der Fraktionvon Bündnis 90/Die Grünen, Katharina Dröge, dem Tagesspiegel(Samstagausgabe). "Ein Gerichtsverfahren wäre gar nicht nötiggewesen, wenn Gabriel als zuständiger Minister das Verfahrentransparent geleitet hätte statt es politisch auszuschlachten. Dassdafür jetzt auch noch nachträglich die Steuerzahler aufkommen müssen,ist ein weiteres Ärgernis", sagte Dröge. Die Düsseldorfer Richterhaben entschieden, dass das Bundeswirtschaftsministerium 75 Prozentder Kosten tragen muss, die im Beschwerdeverfahren gegen dieMinistererlaubnis entstanden sind.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell