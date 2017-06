Der Tagesspiegel: Göring-Eckardt wirft Merkel Verlogenheit in der Klimapolitik vor

Berlin (ots) - Die Spitzenkandidatin der Grünen für dieBundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt, hat Bundeskanzlerin AngelaMerkel (CDU) Verlogenheit in der Klimapolitik vorgeworfen. "AngelaMerkel hat in ihrer Regierungszeit den Klimaschutz nie ernstgenommen. Gemeinsam mit Wirtschaftsminister Gabriel hat sie allesverhindert, was dazu geführt hätte, dass Deutschland seine Klimazieleeinhalten kann", sagte sie im Interview mit dem in Berlinerscheinenden "Tagesspiegel" (Montagausgabe). Es sei "verlogen, wennsie sich jetzt wieder die grüne Jacke der Klimaretterin überstreift".Es reiche nicht, auf US-Präsident Donald Trump zu schimpfen. "Manmuss jetzt handeln", mahnte Göring-Eckardt.http://www.tagesspiegel.de/politik/interview-mit-katrin-goering-eckardt-anders-als-joschka-kann-ich-auch-rocknroll-mit-ueberschlag/19918874.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell