Berlin (ots) - Berlin - Vor dem Parteitag der Grünen Ende Januarhat Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sich für einneues Duo an der Parteispitze ausgesprochen. Sie halte dieBrandenburger Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock und den KielerUmweltminister Robert Habeck für ein "sehr gutes Angebot", sagte sieim Interview mit dem "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe).Göring-Eckardt kündigte an, der scheidende Parteichef Cem Özdemirwerde "eine herausragende Rolle" bekommen, in der er für die Grünen"als gewichtige Stimme" agieren könne.