Der Tagesspiegel: Gideon Joffe: Synagogen brauchen einen Terror-Alarm-Knopf

Berlin (ots) - Nach dem Attentat in Halle und antisemitischerBedrohungen bundesweit fordert der Vorsitzende der Jüdischen Gemeindezu Berlin, Gideon Joffe, wirksameren Schutz. "Jüdische Einrichtungen- Synagogen, Schulen, Gemeindehäuser - brauchen einenTerror-Alarm-Knopf", sagte Joffe dem Berliner "Tagesspiegel"(Freitagausgabe). "In Halle dauerte das Warten auf die Polizei zulange, das darf sich nicht wiederholen."Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorozki,hatte nach den Schüssen vom Mittwoch gesagt, die Polizei habe längerals zehn Minuten nach dem Notruf gebraucht, um am Tatort zu sein.Wenn ein Terror-Alarm-Knopf direkt mit einer Polizeiwache oder derEinsatzzentrale verbunden wäre, könnten die Sicherheitskräfteschneller und massiver reagieren.https://www.tagesspiegel.de/politik/gideon-joffe-von-der-juedischen-gemeinde-zu-berlin-synagogen-brauchen-einen-terror-alarm-knopf/25103646.html

Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell