Berlin (ots) - Die Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK) hatsich gegen eine Gewerbemietpreisbremse ausgesprochen. "Aus unsererSicht ist die Gewerbemietpreisbremse ein untaugliches Instrument, dasdas Problem des Gewerbeflächenmangels weiter verschärft", sagte dieIHK-Präsidentin Beatrice Kramm dem Tagesspiegel. "Statt mit weiterenstaatlichen Eingriffen Investitionen in neue Gewerbeflächen zudrosseln, sollte das Land lieber die bereits bestehendenMöglichkeiten nutzen, um der Gewerbeflächenknappheit zu begegnen." Sosollten Entwicklungskonzepte für Gewerbeflächen erarbeitet undumgesetzt werden. "Das heißt auch, die Planungsämter finanziell undpersonell in die Lage zu versetzen auch Gewerbegebiete zu planen",mahnte Kramm. "Gerade das wurde in den letzten Jahren starkvernachlässigt."Der Berliner Senat will am Dienstag eine Bundesratsinitiativebeschließen, die zu einer Begrenzung der Gewerbemietpreise führensoll. Dem Antrag des Berliner Justizsenators Dirk Behrendt (Grüne)zufolge sollen entsprechende Regelungen in das Bürgerliche Gesetzbuchintegriert werden. Er will damit Ladenlokale und Büroflächeninhabergeführter Betriebe schützen. "Wir wollen verhindern, dass esin den innerstädtischen Wohngebieten nur noch Ketten wie Starbucksoder Tourismusgewerbe wie Fahrradverleihe gibt", sagte Behrendt demTagesspiegel. "Wir wollen uniforme Städte verhindern."Online unter: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/verhindern-dass-es-nur-noch-starbucks-gibt-der-berliner-senat-will-die-preisbremse-fuer-gewerbemieten/24895558.html